Yavru köpeği katleden erkek serbest bırakıldı

Haber Merkezi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, komşusunun beslediği 6 aylık yavru köpeği ateşli silahla öldüren 60 yaşındaki H.Ç., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay, mahallede büyük tepki yaratırken failin serbest kalması tartışmalara neden oldu. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ç. ve yanındaki Ş.K.’yi gözaltına aldı. H.Ç., ifadesinde suçunu itiraf etti.

İki şüpheli, "mala zarar vermek" suçlamasıyla savcılığa sevk edildi. Ancak çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmaları, mahallelinin tepkisini çekti. Muhtar Selda Yavuz, yaşanan olayı kınayarak, sokak hayvanlarının yaşam hakkına sahip olduğunu vurguladı. Yavuz, "Bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Suçlu olanlar cezalarını çekmeli" dedi.