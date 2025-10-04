Yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlatan şüpheli adli kontrolle serbest
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir kişi, kuyruğundan tuttuğu yavru köpeği yere fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Pınarlı köyünde E.B., bahçesine girdiğini düşündüğü yavru köpeği kuyruğundan tutarak yere fırlattı. Olay anı, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde köpeğin acı çığlıkları ve çevredeki vatandaşların tepki göstermesi yer aldı.
Olay sosyal medyada büyük tepki topladı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.