‘Yavru Vatan’ laik kalacak

Türkiye’deki gibi gerici dayatmaların kıskacındaki Kuzey Kıbrıs’ta kitleler isyanda. Geçtiğimiz haftalarda gündeme getirilen, kız çocuklarının türbanla okullara girmesinin önünün açan düzenlemeye karşı on binlerce kişi “laik toplum” şiarıyla meydanlara çıktı. Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 40 civarında örgütün desteğiyle önceki akşam yapılan mitingde, "Kıbrıs laiktir laik kalacak" sloganları atıldı.

ON BİNLER GERİCİLİĞE KARŞI

Buluşmada gerici dayatmalar kınandı, laiklikten taviz verilmeyeceği kaydedildi. Bu dayatmalarda Ankara’nın parmağının olduğu belirtilerek, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye gibi gericileştirilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

KIZ ÇOCUKLARINA BAŞÖRTÜ

Geçen ay yapılan düzenleme ortaokullarda dahi türban takılmasını serbest bırakıyor. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kuzey Kıbrıs’taki parti ve kurumların büyük kısmı dinci düzenlemeye sert tepki gösteriyor.

28 Mart’ta Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin başörtülü bir şekilde okula girmek istemesine izin verilmemesi Kıbrıs’taki gericilerin ve Ankara’nın tepkisini çekmişti.

AKP Sözcüleri ve Saray rejimi peş peşe yaptıkları açıklamalarla Kuzey Kıbrıslı sendikacıları ve eğitimcileri tehdit etmişti.

KARANLIĞA İTİLİYORLAR

Adanın kuzeyindeki en büyük buluşmalardan biri olan mitingi değerlendiren Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem değerlere, laik toplum yapısına, eğitime, okullara, kız çocuklarına, kadınlara, geleceğe ve varlığa el uzatıldığını söyledi. Bu gerici dayatmalara “Geçit yok” demek için bir araya geldiklerini ifade eden Eylem, anayasa ve yasaların, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, AİHM kararlarının, uzmanların raporlarının yok sayıldığını, eğitimin ve geleceğin düşünülmediğini, okulların kaosa sürüklendiğini, kadınların ve kız çocuklarının karanlığa itildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora da orta öğretim okullarında uygulanması için Disiplin Tüzüğü altında geçirilmek istenen başörtüsü düzenlemesinin gericiliğe zemin yaratmak için istendiğini ifade etti.

ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

Ana muhalefetteki CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, “Bu tartışma son birkaç haftada, tamamen suni bir gündem yaratıp toplumu kutuplaştırmak amacıyla yürürlüğe koyuldu. Yakında bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hükümeti oluşturan sağ partiler, çocukları kullanarak yapay bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bir başka deyişle, Kıbrıs'a ait olmayan bir tartışma, bilinçli şekilde adaya taşınarak Türkiyeli-Kıbrıslı, dinci-dinsiz gibi ayrımlar üretilmeye çalışılıyor. Bu suni tartışmalar ile toplum meşgul edilirken, kara para aklama, kumarhaneler, elektrik zamları, ihalesiz yatırımlar vb. birçok konuda hükümet kararlar alıyor” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de, orta eğitimi kapsayan Disiplin Tüzüğü'ndeki değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.