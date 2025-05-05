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Yavruları kurtarılana kadar ekiplerin başını bekledi

Ajans Haberleri
  • 05.05.2025 13:36
  • Giriş: 05.05.2025 13:36
  • Güncelleme: 05.05.2025 13:36
Kaynak: İHA
Yavruları kurtarılana kadar ekiplerin başını bekledi

Hatay’da kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışması esnasında anne köpeğin ekiplerin yanında beklemesiyse yürekleri ısıttı.
Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi’nde kuyuya düşen yavru köpekleri fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalıştılar. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, titiz çalışmayla yavru köpekleri kurtararak annesine kavuşturdular. Kurtarma operasyonu esnasında anne köpeğin ekiplerin başını beklemesiyse yürekleri ısıttı.

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