Yavruları ölü doğan anne kedi, koruma altına alındı

Karaman’da yavruları ölü doğan anne kedi, barınakta koruma altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin sakinleri evin girişindeki balkonun altında bulunan kutu yuvanın içerisinde ölü 3 yavru doğuran anne kediyi fark etti. Anne kediyi bitkin ve halsiz gören ev sakinleri bunun üzerine durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ve barınak görevlileri sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrolde yavruların ölü doğduğu belirlenirken, bitkin ve halsiz olan anne kedi, içmesi için su verildikten sonra kedi taşıma kafesine konularak Karaman Belediyesine ait barınağa götürüldü.