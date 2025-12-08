Yavuz Ağıralioğlu ‘cumhurbaşkanı adayı’ olduğunu söyledi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bazı programlara katılmak için Trabzon’a gitti.

Ağıralioğlu, şehir planlamasındaki eksikliklere dikkat çekerek, "Binalar yapılıyor ama yollar ve altyapı planlanmıyor. Bu, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılamaz" dedi.

Karar'da yer alan habere göre, Ağıralioğlu, “Memleketin yönetimini Rize'den Trabzon'a taşıyacağız” sözleriyle ilgili eleştirilere yanıt vererek, bu ifadenin mecazi bir anlam taşıdığını ve cumhurbaşkanlığına adaylığını duyurmanın “kibar bir yolu” olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin Türk milletinin geleceği için bir A planı olduğunu belirterek, "Kendi kariyer planlarımız için memleketi feda etmeyeceğiz. Siyaset benim memleket borcumdur” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, “Erdoğan, ‘Ben gidersem bittiniz’ diyor. Oysa biz, insanlara bağlı olmayan, kurtarıcılardan kurtulmuş bir sistem kurmalıyız” diye konuştu.