Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Çalışmalar sürüyor

İYİ Parti'den geçen yıl istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, parti kurma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ağıralioğlu, "Ekonomiyi düzeltmek adına yol haritaları belirledik. Sorumluluklarımız ağır" dedi.

İYİ Parti'den geçen sene istifa eden ve yeni parti kuracağını duyuran Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulundu.

Anadolu Yakası Muhtarları ve İl Dernek Başkanları toplantısında konuşan Ağıralioğlu, çalışmaların sürdüğünü, 'yanlışı doğruyu analiz etme sürecinde olduklarını' aktardı.

27 Temmuz'da iş insanlarıyla da bir araya gelen Ağıralioğlu, "Ekonomiyi düzeltmek adına yol haritaları belirledik. Sorumluluklarımız ağır" dedi.

İSİM VE AMBLEM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Program öncesinde kendisini bekleyen ve partisinde görev almak isteyen yaklaşık 50 genç ile sohbet eden Ağıralioğlu, kuracağı partiye ilişkin isim ve amblem çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hedeflerini de anlatan Ağıralioğlu, "İçinde siyaset yapma ihtiyacı duyulmayacak bir vatan hayalini taşıyorum. Particiliğin çok az rastlandığı bir ülke haline gelebilmeyi diliyorum" diye konuştu.