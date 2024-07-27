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Yavuz Aygün, Konyaspor’da

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 14:24
  • Giriş: 27.07.2024 14:24
  • Güncelleme: 27.07.2024 14:24
Kaynak: İHA
Yavuz Aygün, Konyaspor’da

Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konyaspor, bu çerçevede kaleci Yavuz Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Slovenya’da kamp yapılan otelde düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yavuz Aygün’e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz“ denildi.
Yavuz, takımımızda 96 numaralı formayı terletecek.

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