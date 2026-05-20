Yavuz Bingöl, AKP Grup Toplantısı'na katıldı: "Siyasetten uzak kalamıyoruz"

Saray'ın gözde türkücüsü Yavuz Bingöl, AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Yavuz Bingöl salonda, bakanların ve milletvekillerinin bulunduğu bölümde AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın yanına oturdu.

"SİYASETTEN UZAK KALAMIYORUZ"

Bingöl, gazetecilerin "Bakanlar bugün konuşmuyor size soralım" sözleri üzerine "Öyle mi" dedi.

"Misafir olarak mı geldiniz, ilk kez mi izleyeceksiniz" soruları üzerine Bingöl, "İlk kez geldim. Misafir olarak geldim. Siyasetten uzak kalamıyoruz" yanıtını verdi.