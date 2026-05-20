Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yavuz Bingöl, AKP Grup Toplantısı'na katıldı: "Siyasetten uzak kalamıyoruz"

Saray’a yakınlığıyla bilinen Yavuz Bingöl, AKP’nin TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. İlk kez grup toplantısına geldiğini belirten Bingöl, gazetecilerin soruları üzerine "Siyasetten uzak kalamıyoruz" dedi.

Güncel
  • 20.05.2026 14:56
  • Giriş: 20.05.2026 14:56
  • Güncelleme: 20.05.2026 15:05
Kaynak: ANKA-Haber Merkezi
Yavuz Bingöl, AKP Grup Toplantısı'na katıldı: "Siyasetten uzak kalamıyoruz"
Fotoğraflar: AA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Saray'ın gözde türkücüsü Yavuz Bingöl, AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Yavuz Bingöl salonda, bakanların ve milletvekillerinin bulunduğu bölümde AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın yanına oturdu.

"SİYASETTEN UZAK KALAMIYORUZ"

Bingöl, gazetecilerin "Bakanlar bugün konuşmuyor size soralım" sözleri üzerine "Öyle mi" dedi.

"Misafir olarak mı geldiniz, ilk kez mi izleyeceksiniz" soruları üzerine Bingöl, "İlk kez geldim. Misafir olarak geldim. Siyasetten uzak kalamıyoruz" yanıtını verdi.

AKP Grup Toplantısı öncesi Bakanlar soruları yanıtlamadı
Erdoğan: "Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir"
BirGün'e Abone Ol