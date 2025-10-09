Yavuz Bingöl'den Bahçeli'ye ziyaret: Deyiş çaldı, bağlamasını hediye etti

Türkücü Yavuz Bingöl, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Yavuz Bingöl, MHP Genel Başkanı'na bağlamasını hediye etti.

Bingöl ayrıca Bahçeli'ye "Çeke Çeke" deyişini çaldı.

Yavuz Bingöl'ün ziyaretinin sebebi olarak Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin açılışı olduğu belirtildi.

BİNGÖL'DEN BAHÇELİ'YE: "MİNNETTARIZ"

MHP'den yapılan açıklamaya göre Cemevi, 11 Ekim Cumartesi günü açılacak.

Açıklamada Bingöl'ün "Minnettarız Alevi-Bektaşiler olarak" dediği aktarıldı.

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

