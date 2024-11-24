Yavuz Bingöl: İntihar etmeyi düşündüm

Saray'ın gözde türkücüsü Yavuz Bingöl, YouTube'da Adem Metan'ın 'Peki Sonra' programına konuk oldu.

Fragmanı yayınlan programda Bingöl, “İlk kez senin programında söylüyorum, intihar etmeyi falan da düşündüm” diye yanıtladı.

"FOTOĞRAF KARESİNE GİRMEK İSTEMEYENLER VAR"

Bingöl'ün öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

"Edip abiyi özlüyorum, Edip Akbayram’ı. Onur Akın’ı özlüyorum, Onur Akın’la çok eski arkadaşız.

Yavuz bir gece yattı, sabah AK Parti’li kalktı.

Benimle fotoğraf karesine girmek istemeyen insanlar var ya. O çok üzücü bir şey, biliyor musun?

İnsanlar genelde öldükten sonra biraz ‘Vay be adam bunları yapmış, biz bu adama ne kadar haksızlık etmişiz’ diyecekler belki benim için."