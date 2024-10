Yavuz Bingöl’ün nikah şahidi Kürşad Yılmaz oldu

AKP destekçisi şarkıcı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajında bir otelde düzenlenen törenle evlenen çiftin nikah şahitlerinden biri, ülkücü suç örgütü lideri Kürşad Yılmaz oldu.

Çiftin diğer şahitleri Erdoğan Aşık, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği ve 2021 yılında ‘güvenlik’ gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilen suç örgütü lideri Kürşad Yılmaz, dün yaptığı açıklamayla yeni süreçte Bahçeli'nin yanında olduğunu belirtmiş ve "Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz" demişti.