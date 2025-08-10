Yavuz Çetin Harbiye Açıkhava’da anılacak
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Türk blues-rock müziğinin efsanevi ismi Yavuz Çetin, 12 Ağustos günü aramızdan ayrılışının 24. yılında çok özel bir konserle anılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’na (İBB Kültür) bağlı İBB Orkestra tarafından düzenlenen 'Ustalara Saygı: Yavuz Çetin Anma Senfonisi' konseri, 12 Ağustos Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.
Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Kaan Tangöze, Nejat Yavaşoğulları, Akın Eldes, Pentagram gibi önemli isimlerle birlikte sanatçının oğlu Yavuzcan Çetin’in de sahnede olacağı konserin ücretsiz biletleri Biletix’ten temin edilebilir.