Yavuz hırsız misali bir de şikâyet etti!

Giresun’daki Harşit Vadisi’nde çevre katliamına imza atan AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, çevre mücadelesi yürüten tahribatı açığa çıkaran Soner Aydın için iki ayrı soruşturma açtırdı.

Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki kurşun, çinko ve bakır madenini işleten AKP’li Alagöz’ün şirketine karşı bölge halkı yaklaşık üç yıldır mücadele ediyor. Şirket, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Çatalağaç Köyü’ndeki madenin atık depolama ve kırma eleme tesisini her geçen gün genişletiyor.

AKP Milletvekili Cantürk Alagöz

UZAKLAŞTIRMA İSTEDİLER

Daha önce çevre katliamına imza attığı için defalarca para cezası kesilen ve büyük bir ağaç katliamına daha imza atmaya hazırlanan Alagöz’ün madeni, 21 Mayıs 2024’te çevre mücadelesi yürüten bölge sakini Soner Aydın’dan şikâyetçi oldu. Şirket önce Soner Aydın hakkında “işyeri dokunulmazlığı ile özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. BirGün’ün haberlerinin de delil olarak sunulduğu ve avukat Muhammed İsmail Sağlam tarafından hazırlanan şikâyet dilekçesinde, Aydın hakkında uzaklaştırma kararı talep edildi. Dilekçede, madenin ülke ekonomisine katkı sağladığı, Aydın’ın madene ait görüntüleri basın yayın organlarına servis ettiği öne sürüldü.

MADEN MÜDÜRÜ ŞİKÂYETÇİ

10 Aralık 2024’te ise madenin İşletme Müdürü Umut Polat, Soner Aydın’dan şikâyetçi oldu. Polat, Aydın’ın madene giden kamyonları durdurarak çalışanları üzerinde korku ve paniğe neden olduğunu iddia etti. Polat, “Şirketimi zarara uğratan Soner Aydın’dan şirketim adına şikâyetçi ve davacıyım” dedi. Soner Aydın bu şikâyetin ardından yine ifadeye çağırıldı.

Sağlık Bakanlığı’na kuduz aşısı satan Keymen İlaç’ın sahibi de yine AKP Milletvekili Cantürk Alagöz. Kamudan yaklaşık 43 ayrı ihale alan Keymen İlaç’a kamunun kasasından yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL ödendi.