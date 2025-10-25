Yavuz Oğhan: "Hak aramanın bu kadar zorlaştığı bir dönemi hayatımda görmedim"

(BALIKESİR)- Bu yıl ilki düzenlenen Balıkesir Kitap Fuarı’da "Millete Emanet" kitabını okurlarıyla buluşturan gazeteci Yavuz Oğhan, "Gazeteciler, siyasetçiler cezaevinde. Hak aramanın bu kadar zorlaştığı bir dönem ben gazetecilik hayatımda görmedim" diye konuştu.

Önsözünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, son sözünü ise Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yazdığı "Millete Emanet" isimli kitabı son dönemde çokça konuşulan gazeteci Yavuz Oğhan, bu yıl birincisi düzenlenen Balıkesir Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. Kitabıyla aynı ismi taşıyan söyleşide "Bu ilk kitabım, Türkiye bana da kitap yazdırdı" diye bahseden Yavuz Oğhan, "Hak aramanın bu kadar zorlaştığı bir dönem ben gazetecilik hayatımda görmedim" değerlendirmesinde bulundu.

"Burada önemli görev bizlere düşüyor"



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği kitap fuarında konuşan gazeteci Yavuz Oğhan, "Millete Emanet" kitabını yazmasına zemin hazırlayan süreci, "Günümüzde öyle bir hukuk sistemi var ki İBB Başkanı gözaltına alınıyor. Bir taraftan da buna itiraz eden gençler gözaltına alındı" sözleriyle tarif etti. "Hak aramanın bu kadar zorlaştığı bir dönem ben gazetecilik hayatımda görmedim" diyen Oğhan, "Gazeteciler, siyasetçiler cezaevinde. Seslerini bir tek sosyal medya ve basın yoluyla duyurabilirler. Burada önemli görev bizlere düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kitabın gelirleri saraçhane direnişçisi gençlere