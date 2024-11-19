Yavuz Selim Demirağ’dan "Radikal Gazetesi" açıklaması

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, bu akşam saatlerinde "Radikal Gazetesi ve Televizyonu" başlıklı haberlerin kendisinden izinsiz yayımlandığı açıkladı.

Gazete Pencere'de yer alan haberde, Yavuz Selim Demirağ'ın kapanan Radikal gazetesine ilişkin detayları aktardığı belirtildi.

Haber de, Demirağ'ın, "Radikal gazetesi ve televizyonu yakın zamanda yayın hayatına başlayacak" dediği ifade edildi.

Demirağ'ın gazete ve televizyonun teknik prosedürler konusunda bir aksaklık yaşanmadığı takdirde 15 Ocak’ta yayına başlayacağını belirttiği ifade edilen haber de, "Televizyon ve gazetenin İstanbul ve İzmir bürolarının hazırlandığını belirten Demirağ Ankara bürosu için de çalışmaların bu hafta itibariyle başlayacağını söyledi. Yavuz Selim Demirağ, yeni kurulacak Radikal gazetesi ve televizyonunda genel yayın yönetmeni olarak görev alacağının planlandığını ifade etti" denildi.

"BU KONUDA ARADILAR"

Haberin kısa süre içerisinde yayılmasının ardından Demirağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, haberin kendisinden izinsiz yapıldığı bilgisini paylaşan Demirağ, "Gazete Pencere’de “Radikal Gazetesi ve Televizyonu” başlıklı haber iznim olmadan yapılmıştır" dedi.

Konuyla kendisinin arandığını belirten Demirağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda aradılar ve “Böyle bir çalışma var, ancak açıklama yapamam” dedim. Haberi gördükten sonra düzeltilmesini talep etmeme rağmen henüz bir cevap alamadım. Bu haberin aslı yoktur. Aynı haberi pek çok farklı haber sitesi yayınlamış ve yayınlanmaya devam ediliyor."