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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yıldırım düştü

İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresine düşen yıldırım kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul'da gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

Yaşam
  • 12.11.2023 10:45
  • Giriş: 12.11.2023 10:45
  • Güncelleme: 12.11.2023 10:47
Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde düşen yıldırım görüntülere yansıdı. Yıldırımın düşmesi ile birlikte köprü tamamen aydınlandı.

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