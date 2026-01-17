Yavuz Turgul'un dizisi gösterime girdi

Usta yönetmen Yavuz Turgul'un dizisi 'Ayrılık da Sevdaya Dahil', Netflix'te gösterime girdi.

Netflix'in "bir erdem ve aşk hikayesi" olarak sunduğu dizi, 15 Ocak'ta yayınlandı.

8 bölümden oluşan dizide tefecilerden aldığı borç sonucunda ailesine ait her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Afife'nin senaristlik hayalini anlatılıyor.

Hesapta borç vardı, bir de aşk oldu. Yavuz Turgul imzalı Ayrılık da Sevdaya Dahil şimdi sadece Netflix’te. pic.twitter.com/Jzr2O5JIS9 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 15, 2026

Usta yazar Attilâ İlhan'ın romanından uyarlanan eserin oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen yer alıyor.