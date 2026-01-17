Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yavuz Turgul'un dizisi gösterime girdi

Yavuz Turgul'un yönettiği 'Ayrılık da Sevdaya Dahil' dizisi Netflix'te gösterime girdi.

Kültür Sanat
  • 17.01.2026 10:24
  • Giriş: 17.01.2026 10:24
  • Güncelleme: 17.01.2026 10:33
Kaynak: Haber Merkezi
Yavuz Turgul'un dizisi gösterime girdi
Fotoğraf: Netflix

Usta yönetmen Yavuz Turgul'un dizisi 'Ayrılık da Sevdaya Dahil', Netflix'te gösterime girdi.

Netflix'in "bir erdem ve aşk hikayesi" olarak sunduğu dizi, 15 Ocak'ta yayınlandı.

8 bölümden oluşan dizide tefecilerden aldığı borç sonucunda ailesine ait her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Afife'nin senaristlik hayalini anlatılıyor.

Usta yazar Attilâ İlhan'ın romanından uyarlanan eserin oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol