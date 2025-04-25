Yavuzeli’nde sağanak yağış çiftçinin yüzünü güldürdü

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Cuma namazı sonrası etkili olan sağanak yağış, ilçede sevinçle karşılandı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur, özellikle kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin umutlarını yeşertti.

Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, yağışların ekinler için adeta "can suyu" olduğunu belirtti. Sakar, "Uzun zamandır beklenen yağışlar nihayet geldi. Bu yağmur ekinlere çok iyi geldi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çiftçimizi oldukça zor durumda bırakmıştı. Ancak bugünlerde etkisini gösteren yağışlarla birlikte ürünler adeta yeniden can buldu" dedi.