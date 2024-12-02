Yavuzeli’nde trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Yavuzeli-Araban karayolu Yavuzeli ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Y. idaresindeki 01 AGK 966 plakalı otomobil Yavuzeli istikametinden Araban istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Mehmet P. idaresindeki 06 CUH 896 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonrası 01 AGK 966 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Arslan Metehan Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.