Yavuzyılmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin gizlenen dosyasına ulaştıklarını bildirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!" ifadesini kullandı.

X hesabından açıklama yapan Deniz Yavuzyılmaz, bazı belgeleri de paylaştı. Yavuzyılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama ve söz konusu belgeler şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin gizlenen dosyasına ulaştık⬇️

2014-2023 yılları arasında;

AK Parti, Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, Türkiye-Irak ham petrol boru hattından (Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle anlaşarak) petrol taşıyıp, Ceyhan’da Irak petrolü yüklemesi yaptığı için, Tahkim’de Türkiye cezaya çarptırıldı.

Karar kesinleşti!

AK Parti’nin Türkiye’ye verdiği zararın boyutu dehşet verici. Bu cezaya her geçen gün faiz de ekleniyor.

Net ceza tutarı: 1.471.390.486 Doları

1 Milyar 471 Milyon Dolar!

Güncel kur’la 60 Milyar Lira!

Bu Tahkim belgeleri yok edilemez, bu dosya kapatılamaz. Ve bu dosya, duvardaki sadece ilk tuğla.

Bugün, yarın veya ileri bir tarihte bu konu ve arka planı, bir Yüce Divan konusudur!

Kaynak: 13.02.2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Kararı (İngilizce-Türkçe)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!



Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin gizlenen dosyasına ulaştık⬇️



2014-2023 yılları arasında;



AK Parti, Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, Türkiye-Irak ham petrol boru hattından… pic.twitter.com/rVkLwvSPYA — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 24, 2025

Yavuzyılmaz söz konusu belgelerin Türkçesini de paylaştı. O belge şöyle: