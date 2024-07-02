Yavuzyılmaz'dan çok konuşulacak iddia: İliç'in altınları nerede?

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Enerji Bakanlığı verileri ile Anagold'un verileri karşılaştırdı. "İliç'in altınları nerede" diye soran Yavuzyılmaz, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar olan 6,65 ton altının akıbetinin belli olmadığını kaydetti.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te facianın yaşandığı Anagold'a ait madenle ilgili önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelere göre; Enerji Bakanlığı verileri ile Anagold'un verileri karşılaştırıldığında 6.65 ton altının akıbetinin belli olmadığı ortaya çıkıyor. Enerji Bakanlığına göre liç sahasındaki altın miktarı 8 ton iken, Anagold'a göre 1,35 ton. 6,65 ton altının güncel piyasa değeri ise yaklaşık 500 milyon dolara tekabül ediyor.

Yavuzyılmaz'ın konuyla ilgili açıklaması ve paylaştığı belgeler şöyle:

"İliç'in altınları nerede?

İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde felaket yaşanan yığın liç sahasındaki altın miktarı⬇️

Enerji Bakanlığına göre: 8 ton

Anagold’a göre: 1,35 ton

Aradaki fark: 6,65 ton❗️

6,65 ton altının akıbeti belli değil.

Birinin var, diğerinin yok dediği altının güncel piyasa değeri yaklaşık 500 Milyon Dolar❗️

AK Parti’ye soruyorum.

Bu altınlar nerede?

Kaynak: Enerji Bakanlığı Resmi Yazısı, TBMM İliç Araştırma Komisyonu Tutanak⬇️

04.06.2024 tarihli Anagold’un katıldığı TBMM İliç Araştırma Komisyonu Tutanak⬇️

Altının güncel piyasa değeri⬇️