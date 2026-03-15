Yavuzyılmaz'dan 'eşel mobil' uyarısı: Motorine seri zamlar gelmek üzere!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt zamlarına ilişkin önemli açıklamalarda ve uyarılarda bulundu. Yavulzyılmaz, motorinin rafineri çıkış fiyatına 0,64 lira daha zam gelmesi halinde bu zammın sadece 0,48 lirasının ÖTV’den karşılanabileceğini, ardından motorinin pompa fiyatında kalan ÖTV tutarının ‘sıfır’ olacağını ve bunun da 'eşel mobil' sistemini devre dışı bırakacağını söyledi. Bu konuda tedbir alınması gerektiğini ifade eden ve çözüm önerileri de sunan Yavuzyılmaz, "Motorine seri zamlar gelmek üzere!" uyarısında bulundu.

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:

AKP mışıl mışıl uyuyor⬇️

Motorine seri zamlar gelmek üzere!

Oysa tedbir almak mümkün!

Motorinin rafineri çıkış fiyatına 0,64 Lira daha zam gelirse, bu zammın sadece 0,48 Lirası ÖTV’den karşılanabilecek.

Ardından motorinin pompa fiyatında kalan ÖTV tutarı ‘sıfır’ olacak.

Yani ÖTV kalmadığı için Eşel mobil sistemi devre dışı demektir.

Bu aşamadan sonra yapılacak tüm zamlar doğrudan motorinin pompa fiyatına yansıtılacak.

O nedenle 6 Mart 2026’da Meclise verdiğim kanun teklifine göre derhal yapılması gerekenler⬇️

🔴Akaryakıttaki KDV’nin %20’den %10’a düşürülmesi

🔴Benzin ve motorinin ÖTV’sindeki KDV’nin kaldırılması

Bu hamleyle vatandaşlarımızı akaryakıt zamlarına karşı koruyacak ortalama %13’lük bir marj sağlanmış olacaktır.

15 Mart 2026 itibariyle⬇️

1 litre motorinin pompa fiyatı: 65,89 TL

1 litre motorinde kalan ÖTV tutarı: 0,48 TL

Şu anda Eşel Mobil, akaryakıta gelecek zamları, ÖTV’nin azaltılmasıyla pompa fiyatına yansımadan engelleyen bir sistem.

AKP, bu sistemi %75 oranında devreye soktu, %25 oranı pompa fiyatına zam olarak yansıtılmaya devam ediyor.

Ancak sorun şu ki;

15 Mart 2026 itibariyle⬇️

Pompa fiyatının içinde sadece %0,73 oranında azaltılabilecek kadar bir ÖTV kalmış durumda.

Motorin zammı demek, otomobil, kamyon, tır, traktör, otobüs kullanlara, nakliye, ulaştırma, tarım sektörüne ve gıda ürünlerine zam demektir.

İğneden ipliğe tüm sektörlerde zincirleme zam demektir❗️

Nasıl hesapladım? ⬇️"