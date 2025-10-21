Yavuzyılmaz'dan ortak elektrik faturalarına dev zam uyarısı: Vatandaşı çarpacak!

CHP Zonguldak Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, elektriğe gizli zam yapıldığını söyledi.

Çeşitli belgeler paylaşan Yavuzyılmaz, zamdan etkilenecek hane sayısını 15 milyon, zamdan etkilenecek kişi sayısını ise 45 milyon olarak açıkladı. Yavuzyılmaz, uygulamaya tepki gösterirken "AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım şöyle:

45 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

"45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı!

Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, %130’a varan oranlarda zam geliyor.

Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı;

Binadaki dairelere bölüştürüldüğünde, kimi binalarda daire başına %10, %15, %20 oranında gizli zam yapılması demek.

Peki nasıl?

EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere;

Apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8.000 TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.

Zamdan etkilenecek hane sayısı: 15 Milyon

Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 45 Milyon

Sonuç

AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!"