Yavuzyılmaz'dan otoyol ve köprü zammına tepki: Bunun adı vatandaşı soymaktır

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepkiler artarak büyüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı açıklamada, zamların astronomik olduğunu vurguladı. Yavuzyılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Yaparsa AK Parti yapar! AK Parti, 13 Ocak 2025 itibariyle köprü, tünel ve otoyolların araç geçiş ücretlerine astronomik seviyede zam yaptı. Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan zam oranı Çanakkale Köprüsü yüzde 288, Osmangazi Köprüsü yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 300, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 453, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yüzde 453, Bunun adı vatandaşı soymaktır!"