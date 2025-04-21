Yavuzyılmaz: "İBB, AKP döneminde Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine keyfi araç tahsis etti"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bir kez daha "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" paylaşımı yaptı. Yavuzyılmaz'ın bu defa gündeminde AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahsis edilen araçlar vardı. Yavuzyılmaz'ın açıklamasına göre; İBB'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde, "Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine 1 gün, 2 gün değil üst üste 698 gün boyunca 34 NZ 6380 plakalı aracın da keyfi olarak tahsis edildiği" tespit edildi.

Yavuzyılmaz, "AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine 1 gün, 2 gün değil üst üste 698 gün boyunca 34 NZ 6380 plakalı aracın da keyfi olarak tahsis edildiğini tespit ettik" açıklamasını yaptı.

Yavuzyılmaz, "Aracın kiralama ve şoför maaşı gibi giderleri İstanbul halkına ödetilmiş yani İBB’nin kasasından ödenmiş durumda. Bu araç tahsisi nedeniyle İBB’nin kasasından çıkan tutarın güncel karşılığı 2 Milyon Lira!" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, söz konusu tahsislerle ilgili araç teslim tutanaklarını da paylaştı.

Yavuzyılmaz, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada da AKP dönemindeki İBB tarafından "Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri"ne yapılan araç tahsisini gündeme getirmiş, şu an Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonra bu tahsisi sonlandırdığını açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-1 ?



AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine, 19 aya varan sürelerde keyfi araç tahsisleri yapıldığını tespit ettik.



Aracın sahibi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi



Aracı kullanan:

Cumhurbaşkanlığı Aile… pic.twitter.com/xObJFjtk74 — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 18, 2025

Yavuzyılmaz'ın 20 Nisan 2025 tarihli "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-2?" açıklaması şöyle:

"AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine

1 gün, 2 gün değil üst üste 698 gün boyunca 34 NZ 6380 plakalı aracın da keyfi olarak tahsis edildiğini tespit ettik.

Aracın kiralama ve şoför maaşı gibi giderleri İstanbul halkına ödetilmiş yani İBB’nin kasasından ödenmiş durumda.

Bu araç tahsisi nedeniyle İBB’nin kasasından çıkan tutarın güncel karşılığı 2 Milyon Lira!

Not: Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra bu tahsisleri durdurmuştur."