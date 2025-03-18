Yavuzyılmaz’dan İmamoğlu’nun diploması hakkında sert çıkış: “Sandığa gömülecekler"

Zonguldak’ta partisinin il başkanlığı binasında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, gazetecilerin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine yönelik sorusunu yanıtladı.

AKP’nin kendileri üstünde devlet imkanlarıyla baskı oluşturduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “Yerel seçimlerden çıktıktan sonra, AK Parti’nin tüm devlet imkanlarını kullanarak oluşturduğu bir baskı var. Bu baskının yoğunlaştığı kişilerin başında, cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Bu bir baskı, diploması sorgulanması gereken kişinin kim olduğu belli. Sarayda oturuyor. Sarayda oturuyor, iki şapka takıyor. Bir diyor ki ‘Ben devletin Cumhurbaşkanıyım,’ sonra istediği anda şapkayı çıkarıp ötekini takıyor ve ‘Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım’ diyor. İşine geldiği gibi kararlar alıp Türkiye’de bu kararları hayata geçirmeye çalışıyor” dedi.

'AK PARTİ O SANDIĞA GÖMÜLECEKTİR'

Diploma iptalinin siyasi bir işlem olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “Diploma iptaliyle ilgili yapılan işlemin siyasi bir işlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu’nun anasının ak sütü gibi helal olan diplomasını iptal etmeye cüret edenler, yarın vatandaşımızın mal ve can güvenliğini de tehdit eder duruma gelecektir, kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışacaklardır. 31 yıl önce alınmış bir diplomayı sorgulamak, tüm işlemleri geriye götürüp anayasaya ve kanunlara aykırı olarak baskı uygulayarak bu diplomayı iptal ettirmeye çalışmak, AK Parti’yi önümüzdeki seçimde kurtarmayacaktır. AK Parti o sandığa gömülecektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir tane değil, binlerce Ekrem İmamoğlu var. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımızın arkasındayız, yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

‘AK PARTİ KARANLIĞINDAN TÜRKİYE’Yİ KURTARACAĞIZ’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılması planlanan ön seçimin iptal edilmediğini söyleyen Yavuzyılmaz, “Biz aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Tabii ki ön seçimimizi yapacağız. Milletimizin iradesini neyse bu iradeyi AK Parti’nin sakatlamasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. CHP, Türkiye’nin birinci partisidir. Yerel seçimlerin birinci partisidir. Aynı zamanda güncel yapılan kamuoyu araştırmalarına göre de AK Parti’yi gerisinde bırakmış, farkı açmaya devam etmektedir. AK Parti, kamu kaynaklarıyla beslenmekten, kendine servet transferi yapmaktan vazgeçemiyor. Bir türlü bu iktidarın nimetlerinden ayrılamıyor. Ancak CHP olarak biz, hakkı olanı vatandaşa vermek için en yakın zamanda yapılacak seçimde, tüm bu baskılara rağmen, bu farkı açıp AK Parti karanlığından Türkiye’yi kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

‘A’DAN Z’YE KADAR CHP’NİN PLANLARI HAZIR’

CHP’nin seçim için alternatif planlarının hazır olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

“Şunu açıkça belirtmek gerekir ki A’dan Z’ye kadar CHP’nin planları hazırdır. Simülasyonlar yapıldı. AK Parti’nin yapabileceği kötülüklerin sınırı yok, biliyoruz. Ancak bizim de iyi insanlar olarak bu konuda alacağımız tedbirler ve atacağımız adımlar var. Biz, kapalı kapılar ardında yapılan planlarla yol almıyoruz. Biz, milletimizin iradesiyle, vicdanıyla ve aklıyla birlikte yol alıyoruz.”