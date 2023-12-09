Yaya geçidinde cipin çarptığı anne ve 2 yaşındaki bebeği öldü

Alanya'da, Fatma İhtiyar ve 2 yaşındaki bebeği, yaya geçidinde bir cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde cipin çarptığı 30 yaşındaki Fatma İhtiyar ile 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar, hayatını kaybetti. İhtiyar’ın yanında olan diğer 2 çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre kaza, dün (8 Aralık) saat 20.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 ASK 82 plakalı cip, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Fatma İhtiyar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık görevlilerinin Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Anıl İhtiyar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü M.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Fatma İhtiyar'ın, çocukları 7 yaşındaki Abdulah, 4 yaşındaki Emir ve 2 yaşındaki Anıl ile kardeşinin ziyaretine giderken kazanın yaşandığı belirtildi.