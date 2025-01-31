Yaya geçidinde durmama ve yayaya yol vermeme cezası (2025)

Trafikte yayaların güvenliği büyük önem taşır. Türkiye’de her yıl yüzlerce yaya, sürücülerin dikkatsizliği ve kurallara uymaması nedeniyle kazalara maruz kalmaktadır. Özellikle yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin hızlarını düşürerek yayalara öncelik vermesi bir zorunluluktur.

Peki yaya geçidinde yayalara öncelik vermemenin cezası nedir? 2025 güncel cezalara bakalım:

YAYA GEÇİTLERİNDE SÜRÜCÜLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Sürücüler, yaya geçitlerine yaklaşırken belirli kurallara uymak zorundadır:

Trafik levhaları ve işaretleriyle belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken hızlarını düşürmelidirler.

Geçitten geçen veya geçmek üzere olan yayalara durup ilk geçiş hakkını vermelidirler.

Trafik ışıkları bulunmasa bile yaya geçitlerinde yayalara yol vermek yasal bir zorunluluktur. Bu kurallara uymayan sürücüler, para cezası ve ceza puanı ile karşı karşıya kalır. Kuralların ihlali, hem maddi ceza hem de güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

TRAFİK IŞIĞI OLMAYAN YAYA GEÇİTLERİNDE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ KİME AİTTİR?

Trafik ışığı olmayan ancak levhalarla belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinde yayalar geçiş üstünlüğüne sahiptir. Sürücüler, bu noktalara yaklaşırken hızlarını azaltmalı ve yayalara yol vermelidir. Eğer bir sürücü, yaya geçidinde durmayarak yayalara yol vermezse cezai işlem uygulanır.

YAYA GEÇİTLERİNDE GEÇİŞ HAKKI VERMEMENİN CEZASI NEDİR?

2025 yılı itibarıyla yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere 4.512 TL para cezası uygulanmaktadır. Ceza, 15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 3.384 TL olarak tahsil edilir. İhlalde bulunan sürücülere ayrıca 20 ceza puanı eklenir. Ceza puanlarının 1 yıl içerisinde 100'ü aşması durumunda, sürücü belgesi geçici olarak iptal edilebilir.

TRAFİK CEZASI ÖDEME YÖNTEMLERİ

Sürücüler, trafik cezalarını farklı yöntemlerle ödeyebilir:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden online ödeme yapılabilir.

Vergi Dairesi Müdürlükleri aracılığıyla ceza tahsil edilebilir.Banka ve PTT şubeleri ödeme noktalarıdır.

E-Devlet sistemi üzerinden trafik cezaları sorgulanabilir ve ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

YAYA GEÇİDİ CEZASI İÇİN İTİRAZ SÜRECİ VE HUKUKİ HAKLAR

Haksız yere ceza kesildiğini düşünen sürücüler, 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir.

İtiraz sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

Ceza makbuzu ve delillerin sunulması gereklidir.

Eğer varsa kamera kaydı veya tanık beyanı eklenmelidir.

Hakimlik, inceleme sonucunda cezayı iptal edebilir veya onaylayabilir.

YAYA GEÇİTLERİNDE KAMERA VE RADAR DENETİMLERİ

Trafik denetim kameraları, yaya geçitlerindeki ihlalleri otomatik olarak tespit edebilir. Plaka tanıma sistemleri, yayalara yol vermeyen araçları belirleyerek cezai işlem uygulanmasını sağlar. Trafik ekipleri, özellikle okul önleri ve yaya geçitlerinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapmaktadır.

YAYA GEÇİTLERİ İÇİN SÜRÜCÜLERE ÖNERİLER

Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı azaltın .

. Trafik levhalarını takip edin ve kurallara uyun .

. Yayaların güvenli bir şekilde geçiş yapmasını bekleyin .

. Trafik denetim kameralarının bulunduğu bölgelerde ekstra dikkatli olun.

Trafik kurallarına uymak, sadece cezaları önlemek için değil, can güvenliğini sağlamak için de büyük önem taşır. Sürücüler, yayaların güvenliğini riske atmamak için yaya geçitlerinde dikkatli olmalı ve geçiş hakkını vermelidir.