Yaya geçidinde hafif ticari araç yayaya çarptı:1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya yaralandı.

Kaza; Manavgat İlçesi Aydınevler Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birsen Ş. O.’nun kullandığı 07 BSB 917 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden geçmekte olan Yakup Berber’e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle başını aracın ön camına çarparak yaralanan Yakup Berber, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.