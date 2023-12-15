Yaya geçidinde Hürcan'a çarpıp ölümüne neden olan sürücüye önce hapis sonra tahliye

Ankara'da yaya geçidinde ressam Hürcan Bulur'a (25) otomobille çarpıp, ölümüne neden olan Özer Sağlamyürek, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık, hükümle birlikte tahliye edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı'nda 24 Ağustos'ta, Özer Sağlamyürek yönetimindeki otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ressam Hürcan Bulur'a çarptı.

Ağır yaralanan Bulur, kaldırıldığı hastanede kazadan 12 saat sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan mekatronik mühendisi Özer Sağlamyürek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Sağlamyürek hakkında ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 64'ünü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Davanın bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Özer Sağlamyürek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, Bulur ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Hakim, azami hız sınırının saatte 50 kilometre olduğu yolda, sanığın araç hızının 140,96 kilometre olduğunun raporlandığını belirtti.

Son sözleri sorulan sanık Sağlamyürek, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, takdirin mahkemede olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özer Sağlamyürek'e 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Hürcan Bulur'un yakınları tahliye karına tepki gösterdi.