Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı sağlık personeli toprağa verildi

Cevahir TOPALOĞLI/PAZAR (Rize), (DHA)- RİZE'de yolun karşısına geçerken kamyonet çarpan, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybeden sağlık personeli Nazmiye Demirel (37), toprağa verildi.

Kaza, 27 Ekim'de saat 17.00 sıralarında Portakallık Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Bahdatlı Mahallesi'nden Portakallık Mahallesi yönüne seyreden Kerim Arda T. yönetimindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonet, vaka dönüşü ambulanstan inip, yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık görevlisi Nazmiye Demirel’e çarptı. Kazada Demirel yaralandı. Nazmiye Demirel, ambulanstaki arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 çocuk annesi Nazmiye Demirel, dün hayatını kaybetti.

Nazmiye Demirel için Pazar ilçesinde Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, Pazar Kaymakamı Hamza İnam, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pazar İlçe Müftüsü Murtaza Gür’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Demirel'in cenazesi, Zafer Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

‘İYİ BİR EĞİTMENDİ’

Demirel’in meslektaşlarından Musa Birsen, “Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve herkese faydası olan bir eğitmendi. Birçok kişinin yardımına beraber koştuk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Geride kalanlara Allah sabır versin” dedi.

'ONUN SAYESİNDE HER ŞEYİ ÖĞRENDİM'

İrem Köse de “Aynı yerde görev yapıyorduk. Onun sayesinde her şeyi öğrendim. Hastalara yaklaşmayı ve tedavi etmeyi de ondan öğrendim. Çok severdik onu, çok iyi biriydi” diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI