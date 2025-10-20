Yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı; kaza kamerada

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU’da babası ve ağabeyiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı H.M.B. (4) yaralandı. Kaza, yayalara yol veren başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, cumartesi saat 15.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Kanal Yolu’nda meydana geldi. Sağ şeritten ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yaya geçidinde baba ve 2 çocuğuna yol verdi. Bu sırada aynı yöne giden E.Ç. yönetimindeki 14 ACP 119 plakalı otomobil, sol şeritten geçip çocuklardan H.M.B.’ye çarptı. Babası ve ağabeyi, savrulan H.M.B.’nin yanına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.M.B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Bu arada kaza, yaya geçidinde duran otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI