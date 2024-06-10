Yaya geçidinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücü yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçen Bilal Kaya'nın (55) kullandığı motosiklete otomobil çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kaya, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu eski kaymakamlık kavşağında meydana geldi. Yaya geçidinden motosikleti ile karşıya geçmek isteyen Bilal Kaya idaresindeki plakasız motosiklete, Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Fehim K. (40) yönetimindeki 77 ACY 234 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilal Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.