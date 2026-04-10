Yaya geçidinde yayaya yol verdiği için başka bir aracın sürücüsü tarafından saldırıya uğradı

Beylikdüzü'nde trafikte yayaya yol vermek için duran kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 'araçta çocuğum var' diyen kadının otomobiline saldıran sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobildeki kadın sürücü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikametten gelen 34 SL 2757 plakalı cip sürücüsü duruma tepki gösterdi. Kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

'ARAÇTA ÇOCUĞUM VAR' DİYEN KADIN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNE SALDIRDI

Bunun üzerine cip sürücüsü araçta çocuğu olduğunu belirten kadın sürücünün otomobiline saldırmaya başladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, cip sürücüsünün araca zarar verip, hakaret ettiği anlar yer aldı.