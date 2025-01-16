Yaya geçidinden geçen kadını öldürdü, 85 gün sonra tahliye edildi!

Skandal yargı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Yaya geçidinden geçen üç çocuk annesi 59 yaşındaki Fatma Akpınar’ın ölümüne neden olan Uğur Kişi’nin serbest bırakıldığı anlaşıldı.

16 Ekim 2024 tarihinde Maraş Şeyh Şamil Caddesi’nde, yaya geçidinden karşıya geçen Fatma Akpınar’a, Uğur Kişi aracıyla son sürat çarptı. Kazadan bir gün sonra, 17 Ekim 2024’te Uğur Kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu nasıl adalet?



Yaya geçidinden geçen kadını öldürdü, 85 gün sonra tahliye edildi!https://t.co/jAVlsTcRcS pic.twitter.com/0GMYBrleoB — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 16, 2025

Akpınar’ın ölümünün ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

İddianamede yaşananlar şöyle anlatıldı:

"Şüpheli, aracıyla Aslanbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde seyir halindeyken yaya geçidine hızını yavaşlatmadan ve yayalara ilk geçiş hakkını vermeden giriş yaptığı esnada, yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Fatma Akpınar'a çarpması sonucu ölümlü trafik kazası meydana geldi.

22 Kasım 2024 tarihli bilirkişi kusur raporunda, şüphelinin ‘asli kusurlu’ olduğu, Akpınar’ın ise kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun olmadığının ifade edildi. Şüphelinin ‘taksirle öldürme’ suçunu işlediği anlaşılmış olup; cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

85 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Ancak iddianamede Uğur Kişi’nin göz göre göre Fatma Akpınar’ın ölümüne neden olduğuna vurgu yapılmasına rağmen Kahramanmaraş 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gökhan Demir, Uğur Kişi’nin tahliyesine karar verdi. Cezaevinde sadece 85 gün kalan Kişi, 9 Ocak 2025’te tahliye edildi. Kişinin pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün imza atma şartı (adli kontrol kararı) ile salındığı açıklandı.

AVUKATI AKP’Lİ ÇIKTI

Öte yandan Uğur Kişi’nin avukatlığını üstlenen Mustafa Büyükdereli’nin son yerel seçimde AKP'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğu öğrenildi.