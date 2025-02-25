Yaya geçidinden geçmeye çalışan öğrencilere otomobil çarptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 öğrenci otomobil çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bulunan kavşaktaki yaya geçidinden geçen biri 15 diğeri 17 yaşında olan iki öğrenciye sürücü F.M., idaresindeki 03 BA 733 plakalı otomobil çarptı.

TOBB Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu belirtilen yaralı öğrenciler bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.