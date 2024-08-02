Yaya geçidinden karşıya geçen kadına araba çarptı

Denizli’de yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya SUV araç çarptı. Kazada yaralan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Denizli’de yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya SUV araç çarptı. Kazada yaralan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 V 5601 plakalı SUV araç ,yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maddi hasar oluşan otomobil polis ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.