Yaya geçidini kullanan motosiklete hafif ticari araç çarptı

Bilecik’te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 11 ABA 636 plaka motosiklet sürücüsü M.P.B., Bankalar mevkiinde yolun karşısına yaya geçidinden geçmek istediği esnada Osmaneli istikametine seyir halindeki Y.T. idaresindeki 19 RC 846 plaka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücü M.P.B. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.