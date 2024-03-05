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Yaya kaldırımını otoyola çevirdiler

Bahçeşehir ile Ispartakule arasında bazı otomobil sürücüleri caddede ilerlemek yerine yaya kaldırımında gitmeyi tercih etti.

Güncel
  • 05.03.2024 11:07
  • Giriş: 05.03.2024 11:07
  • Güncelleme: 05.03.2024 11:08
Kaynak: DHA
Yaya kaldırımını otoyola çevirdiler

Sabah saatlerinde Bahçeşehir ile Ispartakule arasında bir cip ve hafif ticari araç caddeden ilerlemek yerine kaldırıma çıktı.

2 aracın kaldırımda ilerlediği anlar bir başka sürücüsnün cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer sürücülerin tepkisine aldırmadan kaldırımda giden araç sürücüleri hem yaya hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

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