Yaya kaldırımını otoyola çevirdiler
Bahçeşehir ile Ispartakule arasında bazı otomobil sürücüleri caddede ilerlemek yerine yaya kaldırımında gitmeyi tercih etti.
Kaynak: DHA
Sabah saatlerinde Bahçeşehir ile Ispartakule arasında bir cip ve hafif ticari araç caddeden ilerlemek yerine kaldırıma çıktı.
2 aracın kaldırımda ilerlediği anlar bir başka sürücüsnün cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer sürücülerin tepkisine aldırmadan kaldırımda giden araç sürücüleri hem yaya hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.