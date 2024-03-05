Yaya kaldırımını otoyola çevirdiler

Bahçeşehir ile Ispartakule arasında bazı otomobil sürücüleri caddede ilerlemek yerine yaya kaldırımında gitmeyi tercih etti.

Sabah saatlerinde Bahçeşehir ile Ispartakule arasında bir cip ve hafif ticari araç caddeden ilerlemek yerine kaldırıma çıktı.

2 aracın kaldırımda ilerlediği anlar bir başka sürücüsnün cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer sürücülerin tepkisine aldırmadan kaldırımda giden araç sürücüleri hem yaya hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.