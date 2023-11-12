Yaya yolunda gezen 3 motosiklete 40 bin TL ceza

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince sürücülere yönelik denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerde yaya yolunda gezen 3 motosiklete toplam 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullanan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde Selinus Sahili’nde yaya yolunda gezen 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri, yaya yolunda araç kullanmamaları konusunda sürücülere uyarıda bulundu.