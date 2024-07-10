Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yaya yolundan giden scooter kadına çarptı

Eskişehir’de araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooterın çarptığı kadın yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.07.2024 13:54
  • Giriş: 10.07.2024 13:54
  • Güncelleme: 10.07.2024 13:54
Kaynak: İHA
Yaya yolundan giden scooter kadına çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooter, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın yaralandı.

Çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol