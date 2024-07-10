Yaya yolundan giden scooter kadına çarptı
Eskişehir’de araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooterın çarptığı kadın yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooter, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kadın yaralandı.
Çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.