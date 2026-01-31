Giriş / Abone Ol
Yayanın hafif yaralandığı kaza, kamerada

  • 31.01.2026 13:11
DHA
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA’da yolun karşısına geçerken SUV aracın çarptığı Y.K. (17) hafif yaralandı. Kaza, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. Orhaneli Yolu istikametine giden İrfan K. yönetimindeki SUV araç, aniden park halindeki araçların arasından çıkan Y.K.’ye çarptı. Park halindeki otomobile çarpıp yere düşen Y.K.’nin hafif yaralandığı kaza, karşı şeritten gelen aracın kamerasına yansıdı. (DHA)

