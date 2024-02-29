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Yayaya çarpan sürücü serbest bırakıldı

Ajans Haberleri
  • 29.02.2024 13:51
  • Giriş: 29.02.2024 13:51
  • Güncelleme: 29.02.2024 13:52
Kaynak: İHA
Yayaya çarpan sürücü serbest bırakıldı

Karabük’te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden yaşlı adama çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Caddesi’nde meydana gelen kazada, Elif M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen İshak Öztürk’e (83) çarptı. Kazada ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kaza sonrası gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen sürücü Elif M., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

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