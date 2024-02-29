Yayaya çarpan sürücü serbest bırakıldı
Kaynak: İHA
Karabük’te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden yaşlı adama çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak Caddesi’nde meydana gelen kazada, Elif M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen İshak Öztürk’e (83) çarptı. Kazada ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen sürücü Elif M., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.