Yayaya çarpıp kaçan sürücüye ev hapsi cezası verildi

Eskişehir’de bir yayaya çarparak kaçan ve polis ekiplerinin 80 ayrı güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalanan şahsa ev hapsi cezası verildi.

Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde 28 Eylül akşamı meydana gelen ve güvenlik kameralarına yakalanan olayda, karşıdan karşıya geçen bir adama çarpan otomobil sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi hızla olay yerinden uzaklaşmıştı.

Olayın ardından Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.



80 güvenlik kamerasından 50 saat görüntü incelendi

Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detayla bir çalışma başlatıldı. Havanın karanlık olması ve plakanın net okunamaması nedeniyle 80 farklı güvenlik kamerasına ait 50 saati aşkın görüntüyle otomobilin izini süren ekipler, araç sürücüsü M.O.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsa, ev hapsi cezası verildi.