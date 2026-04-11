"Yayaya yol verdin" tartışması: Erkek sürücü, kadın sürücünün aracına saldırdı

Yaya geçidinde durarak yayaya yol veren kadın sürücüye, yol verdiği için başka bir aracın sürücüsü saldırdı. Saldırıya uğrayan sürücü "Arabada çocuğum var" derken, erkek sürücü kadın sürücünün aracına saldırmaya devam etti.

Beylikdüzü'nde trafikte yayaya yol vermek için duran kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan otomobildeki kadın sürücü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu.

Bu sırada aynı istikametten gelen cip sürücüsü duruma tepki gösterdi.

Kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine cip sürücüsü araçta çocuğu olduğunu belirten kadın sürücünün otomobiline saldırmaya başladı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, cip sürücüsünün araca zarar verip hakaret ettiği anlar yer aldı.