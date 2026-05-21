YAYIN BİLGİSİ DEĞİŞTİ | Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four Maçı Ne Zaman Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma için geri sayım başladı. Euroleague 2025/26 Playoff Yarı Final mücadelesinde Olimpiakos ile Fenerbahçe Beko, 22 Mayıs’ta O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO NORMAL SEZONU 4. SIRADA TAMAMLADI

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi normal sezonunu 4. basamakta tamamlayarak play-off yolunda önemli bir derece elde etti. Sarı-lacivertli ekip, 38 maçlık normal sezon periyodunda 24 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı.

Sezona istediği ritimde başlayamayan Fenerbahçe Beko, ilk 8 karşılaşmada yalnızca 3 galibiyet elde edebildi. Ancak bu dönemin ardından güçlü bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, sonraki 21 maçta sadece 2 kez mağlup olarak dikkat çekici bir seri oluşturdu.

Normal sezonun son bölümünde ise Fenerbahçe Beko’nun performansında belirgin bir düşüş yaşandı. Sarı-lacivertli takım, son 9 karşılaşmanın 7’sinden yenilgiyle ayrılarak normal sezonu dalgalı bir grafikle tamamladı.

OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı, 22 Mayıs tarihinde oynanacak. Euroleague 25/26 Playoff Yarı Final heyecanında iki güçlü ekip final yolunda parkede olacak.

Fenerbahçe Beko, zorlu Olimpiakos karşılaşmasında finale yükselmek için mücadele edecek. Maç, sezonun en kritik basketbol randevularından biri olarak dikkat çekiyor.

OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması 18.00de başlayacak. Mücadele, O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da oynanacak.

Maç Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Organizasyon Euroleague 25/26 Playoff Yarı Final Tarih 22 Mayıs Saat 18.00 Salon O.A.C.A. Olympic Indoor Hall

OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport 1’de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Euroleague Final Four heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı S Sport 1 ekranlarından izleyebilecek.

OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO REKABET GEÇMİŞİ

İki takım arasında oynanan son maçlar, rekabetin ne kadar sert geçtiğini gösteriyor. Olimpiakos ve Fenerbahçe Beko arasında son 6 maçta skorlar birbirine yakın seyrederken, iki ekip de kritik galibiyetler aldı.

Lig Sezon Maç Skor AVL 25/26 Olimpiakos - Fenerbahçe 104 - 87 AVL 25/26 Fenerbahçe - Olimpiakos 88 - 80 AVL 24/25 Olimpiakos - Fenerbahçe 77 - 87 AVL 24/25 Fenerbahçe - Olimpiakos 82 - 71 HAZ 2024 Fenerbahçe - Olimpiakos 70 - 73 AVL 23/24 Olimpiakos - Fenerbahçe 87 - 84

FENERBAHÇE BEKO KADROSU

Fenerbahçe Beko’nun kadrosunda oyun kurucu, forvet ve pivot pozisyonlarında önemli isimler yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli oyuncularla genç isimlerin birlikte bulunduğu geniş bir rotasyon dikkat çekiyor.

Oyuncu Yaş Boy Pozisyon Arturs Zagars 26 1.90 Oyun Kurucu Brandon Boston Jr. 24 2.01 Oyun Kurucu Demircan Demir 21 - Oyun Kurucu Devon Hall 30 1.96 Oyun Kurucu Melih Mahmutoğlu 36 1.91 Oyun Kurucu Mert Emre 24 1.82 Oyun Kurucu Nando De Colo 38 1.96 Oyun Kurucu Onuralp Bitim 27 1.96 Oyun Kurucu Scott Wilbekin 33 1.88 Oyun Kurucu Talen Horton-Tucker 25 1.93 Oyun Kurucu Wade Baldwin 30 1.93 Oyun Kurucu Bonzie Colson 30 1.98 Forvet Chris Silva 29 2.03 Forvet Faruk Biberovic 21 - Forvet Metecan Birsen 31 2.05 Forvet Mikael Jantunen 26 2.04 Forvet Nicolo Melli 35 2.05 Forvet Tarık Biberovic 25 2.01 Forvet Yiğit Hamza Mestoglu 22 2.01 Forvet Armando Bacot 26 2.11 Pivot Jilson Bango 27 2.08 Pivot Khem Birch 33 2.06 Pivot

OLİMPİAKOS KADROSU

Olimpiakos kadrosunda Evan Fournier, Frank Ntilikina, Sasha Vezenkov, Moustapha Fall ve Nikola Milutinov gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. Yunan ekibi, özellikle fiziksel uzun rotasyonu ve tecrübeli oyuncularıyla öne çıkıyor.

Oyuncu Yaş Boy Pozisyon Cory Joseph 34 1.88 Oyun Kurucu Evan Fournier 33 1.98 Oyun Kurucu Frank Ntilikina 27 1.93 Oyun Kurucu Georgios Bourneles 19 1.90 Oyun Kurucu Giannoulis Larentzakis 32 1.96 Oyun Kurucu Ilias Chaidemenos 18 1.92 Oyun Kurucu Keenan Evans 29 1.91 Oyun Kurucu Monte Morris 30 1.88 Oyun Kurucu Omiros Netzipoqlou 23 1.94 Oyun Kurucu Shaquielle McKissic 35 1.96 Oyun Kurucu Spyridon Papaioannou 17 1.95 Oyun Kurucu Thomas Walkup 33 1.93 Oyun Kurucu Tyler Dorsey 30 1.96 Oyun Kurucu Alec Peters 31 2.06 Forvet Bouzoulas Evangelos 18 1.97 Forvet Kostas Papanikolaou 35 2.04 Forvet Sasha Vezenkov 30 2.03 Forvet Tyson Ward 28 1.98 Forvet Dontae Hall 28 2.08 Pivot Moustapha Fall 34 2.18 Pivot Nikola Milutinov 31 2.13 Pivot Tyrique Jones 29 2.06 Pivot

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı, 22 Mayıs’ta saat 18.00’de O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da oynanacak. Dev yarı final mücadelesi S Sport 1’de canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İki takımın son maçları, geniş kadroları ve Final Four hedefi düşünüldüğünde basketbolseverleri yüksek tempolu, sert ve kritik bir karşılaşma bekliyor.