Yayın dünyası da erkeğin elinde!

HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ait "Süreli Yayın İstatistikleri” yayımlandı. Basın İlan Kurumu'nun idari kayıtları kullanılarak hazırlanan istatistikleri medyada kadın-erkek eşitliğinden çok uzakta olduğunu gözler önüne serdi. Birçok meslek kolunda olduğu gibi basılı ve dijital medyada çalışanlar içinde kadın yönetici oranı düşük kaldı. Gazete ve internet sitelerinde çalışanların sadece yaklaşık yüzde 40’ını kadınlar oluştururken yönetici pozisyonlarında ise bu oran yüzde 15’lerde kaldı.

Buna göre 2024’te ülke genelinde resmi ilan yayımlayan gazete çalışanların sayısı 4 bin 315 olurken bunun 2 bin 716’sı erkek, 1599’u ise kadınlardan oluştu. Ancak kadınlara medya sektöründe bulunduğu konum tıpkı gazete yayımcılığında olduğu gibi internet yayımcılığında da aynı oranlarda gözlemlendi. Resmi ilan yayımlayan internet sitelerinde çalışanların sayısı 3 bin 404 olurken bunlardan yalnızca 1414’ü kadınlardan oluştu.

RESMİ İLAN YAYIMLAYAN GAZETELER AZALDI

Verilere göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalarak 753 oldu. Bu yayınların yüzde 95,9'unu yerel, yüzde 3,1'ini ulusal, yüzde 1,1'ini ise bölgesel yayınlar oluşturdu. Ülkemizde 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı ise 2023 yılına göre yüzde 27,5 azalarak 462 milyon 707 bin 383 olurken tirajın yüzde 80,1'ini ulusal gazeteler oluşturdu.

TÜİK’in verilerine göre gazetelerde çalışanların unvanlarına göre oranı ise şu şekilde sıralandı:

Muhabir: %44,5

Sayfa sekreteri: %26,5

Sorumlu müdür: %19,4

Yazar: %7,4

Haber müdürü: %2,1

Basın sektöründe çalışan kadınların oranı erkeklere kıyasla çok düşük seviyede.

Öte yandan verilere göre, 2024 yılında resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı ise 349 oldu. Toplam tekil ziyaretçi sayısı 9 milyar 292 milyon 640 bin 555 olarak gerçekleşti. Bu ziyaretçi trafiğinin yüzde 56,1'i genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oluştu. Toplam sayfa görüntüleme sayısı 46 milyar 714 milyon 549 bin 465 olarak gerçekleşti. Bu görüntüleme sayısının yüzde 68,6'sı genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oldu.

Resmi reklam yayımlayan dergilerin yüzde 51,9'u aylık, yüzde 13,5'i iki aylık, yüzde 12,4'ü haftalık, yüzde 9,7'si üç aylık, yüzde 9,1'i on beş günlük ve yüzde 3,4'ü günlük olarak yayımlandı. Resmi ilan yayımlayan gazetelerin ise yüzde 60,6'sı günlük, yüzde 39,4'ü haftada iki-altı gün arası olarak yayımlandı. 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların yüzde 37,8'i lise ve dengi okul, yüzde 34'ü lisans, yüzde 14'ü lise altı, yüzde 11,9'u ön lisans, yüzde 2,2'si ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu.

2024 yılında resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların yüzde 56,3'ü lisans, yüzde 25’i lise ve dengi okul, yüzde 10,4'ü ön lisans, yüzde 5,3'ü lise altı, yüzde 3,1'i ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluşturdu.

İnternet haber sitelerinde çalışanların unvanlarına göre oranı ise şu şekilde:

Muhabir: %39,7

İnternet editörü: %36,3

Sorumlu müdür: %11

Yazar: %9,5

Haber müdürü: %3,4