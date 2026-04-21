Yayın yasaklarına net sınır getirilmeli

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, yayın yasaklarına ilişkin mevcut uygulamalarda net kriterlerin bulunmadığını belirterek, bu durumun basın özgürlüğünü zedelediğini söyledi. Keser, haber verme hakkını koruyacak açık ve öngörülebilir bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Keser, mahkemelerin Basın Kanunu 3. madde kapsamında verdiği yayın yasağı kararlarında herhangi bir ölçüt bulunmadığını ifade etti. Bu durumun, her türlü haber, görüntü ve eleştirinin yasaklanmasına yol açabildiğini belirten Keser, bunun basın özgürlüğü açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu vurguladı. Anayasasın 28. madde’ye atıfta bulunan Keser, “Basın hürdür, sansür edilemez” hükmünün ihlal edildiğine dikkat çekti.