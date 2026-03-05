Yayıncılardan ABD-İsrail'in İran'a saldırısına karşı ortak açıklama

Ayrıntı Yayınları, Dipnot Yayınları, Yordam Kitap ve Kırmızı Kedi Yayınevi’nin de aralarında bulunduğu 50 yayıncı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

"İran halkının yanında ve emperyalist saldırganların karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İRAN’A KARŞI SALDIRISINI LANETLİYORUZ"

"Biz aşağıda imzası olan yayınevleri olarak, emperyalist ABD'nin ve siyonist İsrail’in; Ahmed Şamlu, Firdevsî, Füruğ Ferruhzad, Hafız, Hisrov Ruzbeh, Mehdi Ehevan Salis, Nader Naderpour, Sâdık Hidâyet, Samed Behrengi gibi isimlerin yurdu İran’a karşı saldırısını lanetliyoruz.Tüm Ortadoğu'ya yapılmış bu saldırı derhal son bulmalıdır. Biz, aşağıdaki yayınevleri olarak İran halkının yanında ve emperyalist saldırganların karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Ortak açıklamada imzası olan yayıncılar şöyle:

1984 Yayınevi, 221B Dergi, Anı Yayıncılık, Ayrıntı Yayınları, Berfin Basın Yayın, Bilim ve Gelecek, Bulut Yayınları, Canut Yayınevi, Cem Yayınevi, Ceylan Yayınları, Çeviribilim Yayınları, Delimeşe Yayınları, Detay Yayıncılık, Devinim Kitap, Dipnot Yayınları, Doğu Kitabevi, Dönüşüm Yayınları, Encore Yayınları, Ferfir Yayınları, Giz Kitap, h2o Kitap, İroni Yayınları, Kaldıraç Yayınevi, Kalkedon Yayınları, Kanes Yayınları, Kayrahan Yayıncılık, Kırmızı Kedi Yayınevi, Kor Kitap, Mayıs Yayınları, Monografi Yayınları, Mylos Kitap, Nika Yayınevi, Ninova Yayıncılık, NotaBene Yayınları, Oğlak Yayınları, Ozan Yayıncılık, Paloma Yayınevi, Sıfırdan Yayınları, Sözcükler Yayınevi, Su Yayınevi, Şiirden Yayınları, Tekin Yayınevi, Toplumsal Yayıncılık, Usar Yayıncılık, Varlık Yayınları, Yar Yayınları, Yazılama Yayınevi, Yeni Dönem Yayıncılık, Yeni İnsan Yayınevi, Yordam Kitap